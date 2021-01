Marek Kobylański: Pandemia nie wszystko wybaczy

Z danych Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Warszawie wynika, że sędziowie są zalewani skargami na odmowy ZUS przyznania ulgi w związku z Covid-19. Ktoś może powiedzieć, że około 1000 spraw, o których mowa, na ogólną liczbę firm, które skorzystały z ulgi, to niewiele. Tylko, po pierwsze, to może być dopiero początek fali takich sporów, a po drugie, nie tylko nimi zajmują się sądy, które działają w pandemicznej rzeczywistości. Sprawy z piętnem Covid-19 wydłużają zaś kolejkę po sprawiedliwość. Przykład ulgi w składkach ZUS potwierdza, że wiele sporów obywateli i firm z państwem nie trafiłoby w ogóle do sądu, gdyby nie niechlujność legislacyjna i wprowadzanie przepisów bez podstawy prawnej w przeświadczeniu, że walka z pandemią wybaczy wszystko. Efektem takiego podejścia były sprawy o przymus noszenia maseczek, o ograniczenia w przemieszczaniu się i zakaz prowadzenia biznesu z powodu zagrożenia epidemicznego.