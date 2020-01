Jak spełnią się noworoczne życzenia?

Jak bumerang wraca konflikt między lekarzami rezydentami a rządem. Dwa lata temu zakończył się on podpisaniem porozumienia. Nie zostało ono jednak w pełni zrealizowane. Lekarze nie zamierzają odpuścić. I na 2020 r. zapowiadają akcję „jakiej jeszcze nie było". Oczywiście jeśli rząd się z nimi nie dogada. Brzmi to, trzeba przyznać, groźnie.

Rząd też nie zasypia gruszek w popiele. Przygotował ustawę pozwalającą na łatwy i szybki „import" lekarzy z zagranicy – np. z Ukrainy. Jest już ona na takim etapie prac, że można ją w każdej chwili skierować do Sejmu i piorunem uchwalić. Założenia ustawy wydają się być sensowne. Można ściągać specjalistów z innych krajów, jeśli to poprawi ogólną kondycję systemu ochrony zdrowia. Powinno to być jednak rozwiązanie ratunkowe! Używane tylko w sytuacjach bez wyjścia, gdy krajowe zasoby zostaną wyczerpane. Nie może zaś służyć do walki z własną „kadrą narodową". Prowadzić do jej zastąpienia przez gości z zagranicy.