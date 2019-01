A może zmiana

Czy warto tkwić, zwłaszcza wtedy gdy zatrudnia się pracowników, w dość siermiężnej formie prawnej, jaką jest jednoosobowa działalność gospodarcza?

Styczeń to czas, który sprzyja planowaniu przyszłości firmy. Zeszłoroczna ustawa o zarządzie sukcesyjnym przedsiębiorstw osoby fizycznej zaspokoiła oczekwania menedżerów, którzy prowadzą firmy w oparciu o rejestrację w Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej w zakresie możliwości przekazania biznesu następcom, najczęściej członkom rodziny. Z ponad 2 milionów zarejestrowanych przeszło 230 tys. ukończyło już 65 lat. Powstaje jednak pytanie? Czy warto tkwić, zwłaszcza wtedy gdy zatrudnia się pracowników, w dość siermiężnej formie prawnej, jaką jest jednoosobowa działalność gospodarcza. Może nadeszła pora na bardziej sprawną, efektywniejszą i bezpieczniejszą formułę prowadzenia biznesu. Wybór jest spory. Wśród osobowych spółek może to być: spółka jawna, partnerska, komandytowa, komandytowo-akcyjna, natomiast wśród kapitałowych z ograniczoną odpowiedzialnością, czy bardziej wyrafinowana – akcyjna.

Poniżej dalsza część artykułu

Najważniejsze, że spółka osobowa jest najtańszym i najprostszym sposobem na formalne oddzielenie prowadzonej działalności gospodarczej od swojej osoby i prywatnego majątku. Rozwiązanie to pozwala na odseparowanie bytu firmy od prywatnego życia. Daje ono komfort i bezpieczeństwo osobistego majątku.

Warto też ułatwiać nestorom, i nie tylko im, sporządzanie planu zmiany formy prawnej prowadzonego biznesu. Jedno jest w tym jeszcze ważne. Zapewnienie dotychczasowemu właścicielowi odpowiedniej pozycji ekonomicznej i prestiżowej w świeżej strukturze. Zachowanie takiej zasady pozwoli na to, że będzie on twardym zwolennikiem i propagatorem przekształceń firmowych. A to bez wątpienia cenna wartość, która ułatwi realizację przedsięwzięcia.

Więcej szczegółów w tekście Tomasza Kucharskiego i Tymoteusza Murzyna „Kiedy warto wybrać spółkę osobową"

Zapraszam do lektury także innych tekstów w najnowszym numerze „Biznesu".