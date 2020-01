Edwin Góral: Czy obywatele wybiorą nowy model władzy sądowniczej?

Takiego natężenia jawnych sporów pomiędzy elitami władzy: sędziami oraz liderami partii rządzącej – nikt sobie nie wyobrażał. Dlatego potrzebna jest nieskrępowana wyobraźnia, aby przewidzieć, co będzie dalej. Po której stronie opowiedzą się obywatele? To ich poglądy ostatecznie przeważą szalę.

Ustrojowa transformacja czy jej imitacja?

Transformacja państwa – w odniesieniu do władzy sądowniczej – dokonała się częściowo, a tak naprawdę w stopniu niewielkim. I można powiedzieć: wybitnie niedostatecznym. Ale po kolei: przyczyną była wygoda – wszystkich reprezentujących władzę. Sejm miał na głowie pilniejsze sprawy – przebudowę bazy, urzeczywistnienie planu Balcerowicza. Kolejni ministrowie sprawiedliwości w większości byli jedynie administratorami, a nie reformatorami. Godzili się na rolę i funkcjonowanie aparatu ministra sprawiedliwości, jaki obejmowali. Sędziowskie elity z kolei czuły się zaskoczone, zdezorientowane. Równocześnie wdzięczne za otrzymaną niezależność instytucjonalną oraz „niekwestionowaną niezawisłość", na straży której miała stać konstytucyjnie umocowana Krajowa Rada Sądownictwa, według art. 186 utworzona w zaufaniu do ustawodawcy zwykłego, który miał określić jej „ustrój", „zakres działania" i „tryb pracy". Utrwalenie nowej kultury prawnej przypadło elitom zasiadającym w Sądzie Najwyższym, Trybunale Konstytucyjnym – Krajowej Radzie Sądownictwa, wspieranym przez półtora tysiąca uczonych docentów i profesorów. W składzie tych organów znalazły się osoby wybitne i krystalicznie uczciwe. Miały same zalety i jedną wadę: były niepraktyczne – mówiąc w pewnym uproszczeniu. A do tego bezkrytyczne czy też odległe od prozy życia. Działanie tych instytucji było zbliżone do atmosfery właściwej instytutom naukowym.