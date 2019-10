List ambasadora Królestwa Hiszpanii w Polsce w odpowiedzi na tekst katalońskiego polityka Alfreda Boscha

Fakt czy chodzi tu o to, że Alfred Bosch celowo określa się w ten sposób (będąc w rzeczywistości radcą ds. międzynarodowych w rządzie regionalnym) czy też o błędną nazwę w podpisie podaną przez dziennik, nie jest sprawą błahą.

Autor zachęca społeczność międzynarodową do „odegrania aktywnej roli w rozwiązaniu konfliktu między Katalonią i Hiszpanią”, a Europę do zdecydowania, po której stronie się opowiada. Poinformowany czytelnik z pewnością wie, że nie istnieje „konflikt pomiędzy Katalonią i Hiszpanią”. Katalonia, będąca tradycyjnie dostatnim regionem, zawsze stanowiła część Hiszpanii. Nie była ani nie jest kolonią, nie jest też okupowana przez obce siły ani poddana wyzyskowi, choć jej finanse publiczne zostały uszczuplone wskutek złego zarządzania i nieprawidłowych praktyk. Jej obywatele, obywatele hiszpańscy, korzystają ze swych praw i wolności gwarantowanych przez konstytucję z 1978 r., która w Katalonii została poparta przez 90,5 proc. głosujących przy frekwencji wynoszącej 67,9 proc. ogółu wyborców w regionie. W ciągu ostatnich 44 lat obywatele katalońscy korzystali 51 razy z przysługującego im prawa głosu i zrobią to ponownie 10 listopada 2019 r. Konflikt jest odpowiedzią na pragnienie secesjonistów narzucenia za wszelką cenę idei niepodległościowej Katalończykom, którzy czują się Hiszpanami, a także wszystkim Hiszpanom.