Szułdrzyński: Podniebny problem PiS z Kuchcińskim

To PiS bowiem oskarżał Platformę o to, że nadużywa przywilejów władzy. Dobra zmiana miała polegać na trzech hasłach, które przedstawiła Beata Szydło w swym exposé w 2015 roku: praca, pokora i umiar. I właśnie dlatego historia lotów Kuchcińskiego była ciosem w wiarygodność PiS. Elektorat tej partii jest szczególnie wrażliwy właśnie na takie zachowania. Największym problemem wizerunkowym, jaki dotąd miał PiS, nie był wcale konflikt o sądy, spory z Brukselą, problem z realizację reformy szkolnictwa czy brakiem leków, lecz sprawa nagród, jakie przyznała rządowi i sobie Beata Szydło i jej późniejsze słowa, że te pieniądze się im po prostu należały. Wieloma działaniami PiS oburza się opozycja czy jej wyborcy, wiele spraw irytuje wyborców umiarkowanych. Ale wożenie rodziny rządowymi odrzutowcami to uderzenie w wiarygodność prawej strony przed jej własnym elektoratem. W dodatku część polityków PiS sprawę na początku potraktowała arogancko. Ryszard Terlecki mówiąc w TVN 24: „Nie leciałem z Kuchcińskim. Żałuję, bo mógłbym opowiadać, jak było sympatycznie”, tylko kryzys zaostrzył, bo do braku pokory doszła zwykła pogarda dla obywateli. Taki błąd w kampanii wyborczej może partię rządzącą kosztować znacznie więcej niż konsekwencje burdy w Białymstoku czy problemy z lekami w aptekach.