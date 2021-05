Przychodnia w Lublinie: pukać w okno, by wezwać pielęgniarkę

- To był pierwszy taki przypadek. Staramy się cały czas udzielać świadczeń jak najlepiej, udzielamy teleporad, ale też przyjmujemy pacjentów osobiście – stwierdziła w rozmowie z "Dziennikiem Wschodnim" lekarka.

Lubelski NFZ przekazał, iż zwrócił się do przychodni z prośbą o złożenie wyjaśnień dotyczących utrudnionego kontaktu z placówką. Jak pisze "DW", w tym roku do miejscowego NFZ wpłynęło 18 skarg dotyczących Podstawowej Opieki Zdrowotnej, z których większość dotyczyła ograniczonej dostępności do świadczeń - odmowy udzielenia porady w formie wizyty osobistej lub trudności w dodzwonieniu się do poradni.

"Dziennik Wschodni" zamieścił relacje pacjentów innych przychodni z woj. lubelskiego, którzy skarżyli się na to, że nie mogą dodzwonić się do przychodni lub otrzymują odległy termin porady.