Będzie obowiązek szczepień na COVID-19? Dworczyk: Nie słyszałem dyskusji

- To była dobra frekwencja, która jest dowodem na to, że Polacy chcą się szczepić - ocenił w Radiu Zet Michał Dworczyk.

Kilka dni temu wiceminister zdrowia Waldemar Kraska mówił o możliwości wprowadzenia przywilejów dla zaszczepionych przeciw COVID-19, co miałoby zachęcić do poddawania się szczepieniom.

O tę wypowiedź w Radiu Zet spytany został Michał Dworczyk.

- Najlepszą zachętą jest to, że dzięki szczepieniu mamy bardzo dużą szansę uniknąć zachorowania, a nawet jeżeli by do niego doszło, to mamy szansę przejść chorobę w sposób łagodny, a wiemy, jak dramatycznie potrafi się kończyć COVID - odpowiedział.

- W tej chwili istnieją pewne konsekwencje dla osób, które się zaszczepiły, np. jeśli chodzi o kontakt z osobami chorymi, nie są tacy ludzie objęci kwarantanną, natomiast w tej chwili nie ma konkretnej oferty, konkretnej propozycji stworzenia jakiegoś katalogu dodatkowych zachęt - oświadczył.

Zapowiedział, że w maju ruszy kampania profrekwencyjna, zachęcająca do szczepień przeciw COVID-19.

Odnosząc się do Narodowego Programu Szczepień Dworczyk przekazał, że dzisiaj zostanie osiągnięta liczba 12 mln wykonanych szczepień. Dodał, że chodzi o łączną liczbę iniekcji (pierwsze i drugie dawki).

Czy na jesień planowana jest kolejna tura szczepień, obejmująca podawanie trzeciej dawki dwudawkowych preparatów firm Pfizer i Moderna? - Takie głosy pojawiają się, natomiast w tej sprawie nie ma decyzji. Nie wiem o innych krajach, wydaje mi się, że jeszcze nie ma decyzji, natomiast w Polsce na pewno jeszcze ta kwestia nie jest rozstrzygnięta - poinformował Dworczyk.