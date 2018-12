Kształt dachu a sprzeciw wobec budowy domku letniskowego - wyrok WSA

Sprzeciw wobec budowy domku spowodował kształt dachu.

Inwestor zgłosił do starosty zamiar wybudowania domku rekreacyjnego o powierzchni do 35 mkw.

Zgodnie z przepisami prawa budowlanego do budowy wolno stojących parterowych budynków rekreacji indywidualnej o powierzchni do 35 mkw. nie jest potrzebne pozwolenie na budowę. Wystarczy zgłoszenie do organów administracji architektoniczno-budowlanych. Mogą one jednak zgłosić sprzeciw.

Taki sprzeciw wniósł starosta i nałożył na inwestora obowiązek uzyskania pozwolenia na budowę. Organ administracji architektoniczno-budowlanej wnosi sprzeciw, jeżeli zgłoszona budowa narusza inne przepisy.

Zgodnie z rozporządzeniem ministra infrastruktury z 2001 r. przy wznoszeniu obiektów budowlanych, które zawierają konstrukcje takie jak kopuły, należy w decyzji o pozwoleniu na budowę ustanowić inspektora nadzoru o specjalności konstrukcyjno-budowlanej – stwierdził starosta.

Wojewoda lubuski utrzymał decyzję w mocy. Powołał się na przepis prawa budowlanego, na mocy którego można nałożyć obowiązek uzyskania pozwolenia na budowę, jeżeli wznoszenie obiektu objętego zgłoszeniem może spowodować zagrożenie bezpieczeństwa ludzi lub mienia. Zdaniem wojewody takie zagrożenie wynika z zamiaru zastosowania dachu w formie kopuły.

Zdaniem wojewody takie niestandardowe rozwiązania konstrukcyjne przemawiają za wniesieniem sprzeciwu. Do zgłoszenia wystarczy bowiem załączyć jedynie szkice lub rysunki obiektu. Dach w formie kopuły nie został jednak zaliczony do rozwiązań powszechnie znanych, prostych i powtarzalnych, wymaga ustanowienia inspektora nadzoru inwestorskiego i sporządzenia projektu budowlanego przez osobę mającą odpowiednie uprawnienia. Projekt budynku rekreacyjnego załączony przez inwestora nie wystarczy do przyjęcia, że rozwiązania przedstawione na rysunkach zapewnią bezpieczeństwo użytkowników budynku. Ma temu służyć nałożenie obowiązku uzyskania pozwolenia na budowę.

W skardze do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Gorzowie Wielkopolskim inwestor uznał za rażąco błędne stwierdzenie, że realizacja obiektu objętego zgłoszeniem wymaga uzyskania pozwolenia na budowę. WSA uwzględnił skargę i uchylił decyzję wojewody. Już decyzja starosty nie zawiera praktycznie żadnego uzasadnienia pozwalającego ocenić, na jakiej podstawie przyjęto, iż dach w kształcie kopuły może spowodować zagrożenie bezpieczeństwa ludzi lub mienia. Wojewoda również tego nie wykazał. Wprawdzie była to decyzja uznaniowa, ale wymagała szczegółowego uzasadnienia – stwierdził sąd. Takiego uzasadnienia tu zabrakło. W żadnym też razie instytucja sprzeciwu nie może się stać powszechną praktyką. Gdy powstaną wątpliwości co do zastosowania procedury zgłoszenia, trzeba wezwać inwestora do jego uzupełnienia, a dopiero w razie bezskuteczności sięgać po sprzeciw. Wyrok jest nieprawomocny.

Sygnatura akt: II SA/Go 708/18