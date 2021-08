Polski Ład PiS: niebezpieczne małe domki - ostrzega Polski Związek Firm Deweloperskich

Budowanie – nawet małego domu – na podstawie zgłoszenia, bez pieczy kierownika czy dziennika budowy, to oszczędzanie na bezpieczeństwie – uważa Polski Związek Firm Deweloperskich.

To już kolejna organizacja, która sceptycznie wypowiada się o szykowanej spec procedurze dla domów jednorodzinnych o powierzchni zabudowy do 70 mkw. „Przedstawione rozwiązanie rodzi poważne ryzyko dla bezpieczeństwa całej inwestycji. Zmniejszenie formalności jest nieproporcjonalne do zagrożeń, które płyną z braku posiadania kierownika budowy" – czytamy w piśmie PZFD.