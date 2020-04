Tarcza antykryzysowa 2.0: wejście na prywatną działkę bez zgody właściciela

Chodzi o art. 73 pkt 13 podpisanej w ostatni piątek przez prezydenta ustawy, tzw. tarczy antykryzysowej 2.0. Jak zauważa "Kurier Lubelski", od wejścia w życie nowych przepisów właściciel infrastruktury krytycznej ma prawo w celu usunięcia awarii czy dokonania konserwacji wejść na prywatną posesję, w tym także do budynku, w asyście policji. Może to zrobić nawet pod nieobecność właściciela nieruchomości, a w celu dostania się na działkę ma prawo np. sforsować zamek czy zerwać kłódkę.

„Właściciel infrastruktury krytycznej, w tym urządzeń służących do świadczenia usług telekomunikacyjnych, dostarczania energii elektrycznej, wody, ciepła, ropy naftowej, paliw lub gazu oraz odprowadzania ścieków, lub jego upoważniony przedstawiciel, którego infrastruktura lub urządzenia są zlokalizowane na terenie nieruchomości należących do osób trzecich lub znajdujących się w posiadaniu osób trzecich, może w okresie obowiązywania stanu zagrożenia epidemicznego, stanu epidemii albo stanu wyjątkowego, wnioskować do właściwego miejscowo komendanta Policji o asystę funkcjonariuszy Policji, w celu umożliwienia wejścia lub wjazdu na teren nieruchomości, w tym do budynku, również zużyciem środków przełamujących istniejące zabezpieczenia, w celu przeprowadzenia czynności niezbędnych dla ciągłości świadczenia usług, w tym w zakresie prac budowlanych. Asysta funkcjonariusza Policji jest udzielana niezwłocznie".