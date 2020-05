Koronawirus: praca zdalna nauczycieli a ochrona danych osobowych

Zakładanie imiennych adresów e-mail dla nauczycieli lub uczniów czy nagrywanie przebiegu lekcji lub rady pedagogicznej zgodnie z zasadami RODO - to przykładowe zagadnienia, o które pytali uczestnicy szkolenie online pt. "Praca zdalna a ochrona danych osobowych – porady dla nauczycieli", które 20 maja 2020 r. zorganizował Urząd Ochrony Danych Osobowych. Realizacja wydarzenia była możliwa dzięki współpracy z Krajowym Biurem eTwinnig i odbyła się w ramach akcji "Edukacja zdalna z eTwinning".

- Szkoła reprezentowana przez jej dyrektora jest administratorem w rozumieniu RODO i to ona ponosi odpowiedzialność za przestrzeganie przepisów o ochronie danych osobowych. Nauczyciele nie są samodzielnymi administratorami danych, a co za tym idzie nie mogą decydować o celach i sposobach przetwarzania danych. Przetwarzają dane tylko w zakresie realizacji obowiązków służbowych - wyjaśnił Piotr Drobek.

Ekspert UODO odniósł się również do zasad bezpiecznego przetwarzania przez nauczycieli danych osobowych zawartych w dokumentacji szkolnej, w sytuacji gdy nauczyciel korzysta z niej poza szkołą. O bezpieczeństwie danych osobowych i prywatności mówił także w kontekście korzystania z prywatnego sprzętu używanego przez nauczycieli do kontaktu z uczniami, w tym także podczas organizowania wideokonferencji. Ponadto nawiązał do kluczowych aspektów wizerunku jako danej osobowej w kontekście nagrywania przez uczniów i nauczycieli lekcji online.