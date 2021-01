Nowa radiowa świecka tradycja

Wyjątkowo nagrania wybrali lubiani prezenterzy, za rok wyboru ponownie dokonają słuchacze. Teraz Piotr Stelmach za najlepszą piosenkę uznał „Dancing With Tears In My Eyes" Ultravox, Marcin Łukawski wskazał na „Mysterious Ways" U2, zaś Marek Niedźwiecki na szczycie uplasował „Stairway to Heaven" Led Zeppelin.