Festiwal w Jarocinie. Punkowcy na czerwonym dywanie

Sprzeczne przepisy

„My tu gadu, gadu, a Hey zagra po 3,5-rocznej drzemce, jedyny w tym roku koncert. Zapraszamy Was z całego serca do Jarocina! Spotkajmy się! Hey nie wie, co się działo na świecie przez ten czas – nie mówcie nam o tym, nie jesteśmy ciekawi... Chcemy, żeby przez kilkadziesiąt minut było jak dawniej – razem” – napisała grupa na Instagramie. Warto przypomnieć, że po raz pierwszy Hey wystąpił w Jarocinie w 1992 r., a był to drugi koncert formacji w jej historii.