AC/DC powraca, zwiększając moc

O tym, że AC/DC nagrywa płytę z Brianem Johnsonem, który pokonał problemy ze słuchem, gdy na koncertach zastępował go Axl Rose, media donosiły od dawna. Ale teraz to, co było burzą domysłów, zaczyna się materializować również w kształcie pioruna, który w formie neonu zaczął nagle pulsować na Instagramie zespołu. Słychać też dźwięk podłączanej do wzmacniacza gitary.

AC/DC pamiętają o papierowej prasie - i to tam, skąd pochodzą. Czytelników lokalnych tytułów w Teeside, Newcastle, Glasgow zaskoczyły półkolumnowe reklamy przedstawiającą pustą (chciałoby się powiedzieć – jeszcze pustą!) scenę w wiśniowym kolorze, typowym dla szkolnym kostiumów Angusa Younga.