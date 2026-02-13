Florence Noiville: Milan Kundera lubił zacierać za sobą ślady i nienawidził biografii

Jest pani pisarką i dziennikarką, właśnie napisała pani książkę o swoim przyjacielu, Milanie Kunderze… A przecież mogła pani pracować w banku, zarabiać miliony i nie włóczyć się nie wiadomo gdzie, po Czechach czy po Paryżu, z co ważniejszymi pisarzami wieku XX. Przypomnijmy: zaczęła pani pracę w finansach wiele lat temu, jako absolwentka prestiżowej szkoły HEC Paris. W ogóle nie była pani przeznaczona do pracy w „Le Monde”.