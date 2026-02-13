Ministerstwo Spraw Zagranicznych wydało nowe ostrzeżenie dla podróżnych, w którym odradza wyjazdy na Kubę. W komunikacie podano także przyczyny takiej rekomendacji.

Do tego kraju lepiej nie jechać. Jest ostrzeżenie MSZ

Treść ostrzeżenia wydanego przez Ministerstwo Spraw Zagranicznych 12 lutego 2026 r. brzmi następująco:

„Ostrzeżenie – MSZ odradza podróże na Kubę, które nie są konieczne. Brak paliwa, kilkunastogodzinne przerwy w dostawie prądu powodują ograniczenia transportowe, komunikacyjne oraz niebezpieczeństwo zawieszenia lotów międzynarodowych”.

Dlaczego MSZ odradza podróże na Kubę?

Jak wyjaśnia Ministerstwo Spraw Zagranicznych, wprowadzenie ścisłego racjonowania benzyny, ogromne ograniczenia w dostępie do oleju napędowego, w tym paliwa do samolotów, a także kilkunastogodzinne przerwy w dostawach prądu powodują znaczne trudności dla osób przebywających na Kubie.

„Turyści muszą się liczyć z niezapowiedzianymi zmianami zakwaterowania, trudnościami w dostępie do wody, transportu, służby zdrowia oraz do usług komunikacyjnych. Następuje modyfikacja (tankowanie poza Kubą) oraz stopniowa redukcja międzynarodowych połączeń lotniczych” – podaje MSZ.