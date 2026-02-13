Hawana, Kuba
Ministerstwo Spraw Zagranicznych wydało nowe ostrzeżenie dla podróżnych, w którym odradza wyjazdy na Kubę. W komunikacie podano także przyczyny takiej rekomendacji.
Treść ostrzeżenia wydanego przez Ministerstwo Spraw Zagranicznych 12 lutego 2026 r. brzmi następująco:
„Ostrzeżenie – MSZ odradza podróże na Kubę, które nie są konieczne. Brak paliwa, kilkunastogodzinne przerwy w dostawie prądu powodują ograniczenia transportowe, komunikacyjne oraz niebezpieczeństwo zawieszenia lotów międzynarodowych”.
Jak wyjaśnia Ministerstwo Spraw Zagranicznych, wprowadzenie ścisłego racjonowania benzyny, ogromne ograniczenia w dostępie do oleju napędowego, w tym paliwa do samolotów, a także kilkunastogodzinne przerwy w dostawach prądu powodują znaczne trudności dla osób przebywających na Kubie.
„Turyści muszą się liczyć z niezapowiedzianymi zmianami zakwaterowania, trudnościami w dostępie do wody, transportu, służby zdrowia oraz do usług komunikacyjnych. Następuje modyfikacja (tankowanie poza Kubą) oraz stopniowa redukcja międzynarodowych połączeń lotniczych” – podaje MSZ.
Osobom przebywającym na Kubie zalecane jest bieżące śledzenie komunikatów Ambasady, biur podróży oraz linii lotniczych, jako że sytuacja może ulegać szybkim zmianom.
Kuba ma problemy z paliwem od momentu interwencji wojskowej USA w tym kraju, która odcięła Hawanę od dostaw ropy z Caracas. W ostatnim czasie Donald Trump wprowadził stan wyjątkowy wobec Kuby i nakazał wprowadzenie mechanizmu ceł wtórnych na kraje, które zaopatrują kubański reżim w ropę. Po tej decyzji dostawy ropy na Kubę wstrzymał Meksyk – obecnie, wobec odcięcia wyspy od ropy z Wenezueli, główny dostawca tego surowca dla kubańskiego reżimu.
Jak podaje MSZ, w ostatnich latach na Kubie nasila się przestępczość, dlatego turystom zalecana jest ostrożność. Coraz częściej zdarzają się kradzieże w pokojach hotelowych i kwaterach prywatnych. Wzrasta też liczba włamań do samochodów, kradzieży torebek, biżuterii, sprzętu fotograficznego i telefonów komórkowych.
„Składanie wyjaśnień na policji może trwać wiele godzin i dać niewielki skutek. O kradzieży paszportu należy jednak bezwzględnie zawiadomić policję. Zdarzają się natomiast przypadki wyłudzania pieniędzy przez policjantów, którzy zatrzymują pojazdy z wypożyczalni (na rejestracji turystycznej) pod pretekstem wykroczeń komunikacyjnych” – wskazuje MSZ.
Zaleca się również unikanie poruszania się po takich dzielnicach jak Centro Habana (okolice dawnego barrio Colón, ulice Amistad i Monte), Habana Vieja (ulice Sol, Jesus Maria, Aguacate), a także Lawton, Cerro, 10 de Octubre, San Miguel del Padrón, Arroyo Naranjo, zwłaszcza wieczorem i w nocy.
Ministerstwo Spraw Zagranicznych przypomina turystom, by przed każdą podróżą zagraniczną zarejestrować się w systemie Odyseusz. Dzięki temu, w przypadku wystąpienia nadzwyczajnych sytuacji podczas pobytu za granicą, MSZ będzie mógł się z nami skontaktować. System Odyseusz dostępny jest pod adresem: odyseusz.msz.gov.pl
