Reklama
Rozwiń
Rzeczpospolita
Wydarzenia
Reklama

MSZ odradza podróże do tego kraju. „Niebezpieczeństwo zawieszenia lotów”

Ministerstwo Spraw Zagranicznych wydało ostrzeżenie dotyczące podróży na Kubę. Odradza w nim wyjazdy do tego kraju, jeśli nie są konieczne. Rekomendacja została zaktualizowana 12 lutego.

Publikacja: 13.02.2026 10:24

Hawana, Kuba

Hawana, Kuba

Foto: Adobe Stock

Anna Rogalska

Ministerstwo Spraw Zagranicznych wydało nowe ostrzeżenie dla podróżnych, w którym odradza wyjazdy na Kubę. W komunikacie podano także przyczyny takiej rekomendacji.

Do tego kraju lepiej nie jechać. Jest ostrzeżenie MSZ

Treść ostrzeżenia wydanego przez Ministerstwo Spraw Zagranicznych 12 lutego 2026 r. brzmi następująco:

„Ostrzeżenie – MSZ odradza podróże na Kubę, które nie są konieczne. Brak paliwa, kilkunastogodzinne przerwy w dostawie prądu powodują ograniczenia transportowe, komunikacyjne oraz niebezpieczeństwo zawieszenia lotów międzynarodowych”.

Dlaczego MSZ odradza podróże na Kubę?

Jak wyjaśnia Ministerstwo Spraw Zagranicznych, wprowadzenie ścisłego racjonowania benzyny, ogromne ograniczenia w dostępie do oleju napędowego, w tym paliwa do samolotów, a także kilkunastogodzinne przerwy w dostawach prądu powodują znaczne trudności dla osób przebywających na Kubie.

„Turyści muszą się liczyć z niezapowiedzianymi zmianami zakwaterowania, trudnościami w dostępie do wody, transportu, służby zdrowia oraz do usług komunikacyjnych. Następuje modyfikacja (tankowanie poza Kubą) oraz stopniowa redukcja międzynarodowych połączeń lotniczych” – podaje MSZ.

Reklama
Reklama

Osobom przebywającym na Kubie zalecane jest bieżące śledzenie komunikatów Ambasady, biur podróży oraz linii lotniczych, jako że sytuacja może ulegać szybkim zmianom.

Turyści muszą się liczyć z niezapowiedzianymi zmianami zakwaterowania, trudnościami w dostępie do wody, transportu, służby zdrowia oraz do usług komunikacyjnych

MSZ o sytuacji na Kubie

Kuba ma problemy z paliwem od momentu interwencji wojskowej USA w tym kraju, która odcięła Hawanę od dostaw ropy z Caracas. W ostatnim czasie Donald Trump wprowadził stan wyjątkowy wobec Kuby i nakazał wprowadzenie mechanizmu ceł wtórnych na kraje, które zaopatrują kubański reżim w ropę. Po tej decyzji dostawy ropy na Kubę wstrzymał Meksyk – obecnie, wobec odcięcia wyspy od ropy z Wenezueli, główny dostawca tego surowca dla kubańskiego reżimu. 

Czytaj więcej

Donald Trump wprowadził stan nadzwyczajny wobec Kuby
Dyplomacja
Donald Trump ogłasza stan nadzwyczajny wobec Kuby. W tle Rosja i Chiny

Inne zagrożenia, o których powinni wiedzieć podróżni

Jak podaje MSZ, w ostatnich latach na Kubie nasila się przestępczość, dlatego turystom zalecana jest ostrożność. Coraz częściej zdarzają się kradzieże w pokojach hotelowych i kwaterach prywatnych. Wzrasta też liczba włamań do samochodów, kradzieży torebek, biżuterii, sprzętu fotograficznego i telefonów komórkowych.

Czytaj więcej

Eksperci nie wykluczają, że Władimir Putin (na zdjęciu) i Donald Trump już mogli omawiać „strefy wpł
Polityka
Czy Rosja obroni Kubę przed Donaldem Trumpem?
Reklama
Reklama

„Składanie wyjaśnień na policji może trwać wiele godzin i dać niewielki skutek. O kradzieży paszportu należy jednak bezwzględnie zawiadomić policję. Zdarzają się natomiast przypadki wyłudzania pieniędzy przez policjantów, którzy zatrzymują pojazdy z wypożyczalni (na rejestracji turystycznej) pod pretekstem wykroczeń komunikacyjnych” – wskazuje MSZ.

Zaleca się również unikanie poruszania się po takich dzielnicach jak Centro Habana (okolice dawnego barrio Colón, ulice Amistad i Monte), Habana Vieja (ulice Sol, Jesus Maria, Aguacate), a także Lawton, Cerro, 10 de Octubre, San Miguel del Padrón, Arroyo Naranjo, zwłaszcza wieczorem i w nocy.

MSZ przypomina o rejestracji w systemie Odyseusz

Ministerstwo Spraw Zagranicznych przypomina turystom, by przed każdą podróżą zagraniczną zarejestrować się w systemie Odyseusz. Dzięki temu, w przypadku wystąpienia nadzwyczajnych sytuacji podczas pobytu za granicą, MSZ będzie mógł się z nami skontaktować. System Odyseusz dostępny jest pod adresem: odyseusz.msz.gov.pl

© Licencja na publikację
© ℗ Wszystkie prawa zastrzeżone
Źródło: rp.pl

Ministerstwo Spraw Zagranicznych (MSZ) Miejsca Regiony Ameryka Północna Stany Zjednoczone Kuba Podróże
Nietykalna sierżant „Doris”. Drugie życie tajnej policjantki
Policja
Nietykalna sierżant „Doris”. Drugie życie tajnej policjantki
Wyprzedaż rocznika 2025. Samochody dostawcze FORD PRO już od 64 900 zł
Materiał Promocyjny
Wyprzedaż rocznika 2025. Samochody dostawcze FORD PRO już od 64 900 zł
Advertisement
W najbliższych dniach możliwe śnieżyce i silne mrozy
Społeczeństwo
Śnieżyce i silny mróz. Synoptycy nie mają dobrych wiadomości dla Polaków
Proces tzw. piątki z Hajnówki
Społeczeństwo
Aktywistka z tzw. piątki z Hajnówki podejrzana o przemyt ludzi – dowiedziała się „Rz”
Starzenie się społeczeństwa wiąże się z koniecznością zmiany struktury potrzeb i wydatków państwa
Społeczeństwo
Polska się starzeje. Czym grozi nam kryzys demograficzny?
Historyczne śródmieście Gdańska przyciąga klientów z całego kraju
Materiał Promocyjny
Historyczne śródmieście Gdańska przyciąga klientów z całego kraju
Reklama
Reklama
e-Wydanie
REKLAMA: automatycznie wyświetlimy artykuł za 15 sekund.
Reklama