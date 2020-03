Pierwszy globalny hymn czasu kwarantanny

Bono już tydzień temu skomponował i nagrał piosenkę Let Your Love Be Known” dla najbardziej doświadczonych koronawirusem Włochów.

Teraz, gdy pandemia narasta, stworzył nową wersję zatytułowaną „Sing For Life” z udziałem Will.i.am z Black Eyed Peas oraz Jennifer Hudson.

Każdy z nich nagrywał swoją partię i część wideo uwięziony we własnym domu, wręcz przykuty do okna, przez które widać puste plaże, ulice i aleje.

Paradoksalnie najbardziej żywiołowe i radosne są zaczerpnięte z sieci filmy z Włoch, gdzie grają na tarasach, tańczą i śpiewają na balkonach, starając się przegnać smutek towarzyszący kwarantannie.