Lublin stolicą muzyki

W Lublinie na jedynym koncercie w Polsce Ministry będzie promować swój ostatni album „AmeriKKKant”.

Lee „Scratch” Perry to z kolei wyjątkowa postać światowej sceny reggae. Jako jeden z pierwszych wprowadzał remixy, dodawał specjalne efekty do poszczególnych utworów, bawił się innowacyjnymi dźwiękami, tworząc nowe, alternatywne wersje istniejących piosenek. Wpłynął na wielu artystów międzynarodowego środowiska, zafascynowanych fenomenem muzyki jamajskiej.

Legenda brytyjskiej sceny z pograniczu jazzu i klubowej elektroniki – zespół The Herbaliser , działając od lat 90., wypracował unikatowy styl. Zespół założony przez producentów i muzyków – Olliego Teeba i Jake’a Wherry’ego miał wielki wpływ na angielską scenę muzyczną na przełomie XX/XXI wieku. W Lublinie występuje w dziewięcioosobowym, koncertowym składzie.

Polskę reprezentuje kultowy Dezerter, który od lat 80. tworzy muzykę młodych generacji kolejnych dekad. Wyróżnia ich agresywne mocne brzmienie i zaangażowane teksty, mówiące o polskich problemach. W latach 80. utwory takie jak- „Anarchia”, „Musisz być kimś” - z albumu „Kolaboracja”, czy „Spytaj milicjanta”, „Szara rzeczywistość”„Polska złota młodzież”, „Ku przyszłości” - z albumu „Underground Out of Poland” stały się hymnami całej punkowej generacji. Lata 90. przyniosły kolejne świetne płyty, m.in. „Blasfemię” czy „Ile procent duszy?”. Także najnowsze piosenki z mini albumu „Nienawiść 100%”, wydanego w 2019 wywołały poruszenie

Wśród naszych wykonawców usłyszymy również Aleksandrę Grünholz, występującą jako We Will Fail, której najnowsza płyta „Dancing” zbiera świetne recenzje..

Festiwalowym wydarzeniem jest także szeroka prezentacje kultury litewskiej. W ramach cyklu „Litewski focus” występują: kwartet Solo Ansamblis, inspirujący się brzmieniami Bauhausu, Tuxedomoon i Killing Joke; formacja Garbanotas, grająca psychodelicznego rocka; trio Sheep Got Waxed, czerpiące inspiracje z klasyki jazzu i eksperymentalnej elektroniki; Fume, wzbogacający kompozycje wizualizacjami i The Infiltrators, jeden z czołowych litewskich składów jazzowych. W tej części programu są również wydarzenia literackie i filmowe, przygotowane w ramach obchodów 450. rocznicy podpisania Unii Lubelskiej.

Program muzyczny Innych Brzmień dopełniają jeszcze: unikalny duet basisty Einstürzende Neubauten Alexandra Hacke i instrumentalistki Danielle de Picciotto (Niemcy/USA; francuski zespół Brain Damage, obchodzący swe dwudziestolecie; brytyjski duet AK/DK z miksem perkusji i syntezatora; Wrekmeister Harmonies z USA, formacja mocnej, metalowej awangardy; reprezentanci współczesnej sceny jazzowej Izraela – trio Shalosh. Jak co roku, nie zabraknie również artystów z Ukrainy i Białorusi (Way Station, The Elephants, stonefromthesky oraz Eryk i Ja). A zespoły z Lublina i regionu prezentują się w cyklu Music IN.

Organizatorzy festiwalu zadbali też o młodą widownię, organizując dla niej pokazy filmowe, wystawy lustracji dla dzieci, warsztaty muzyczne Małe Inne Brzmienia.

Natomiast wydawnictwo Wschodni Express zaprasza dorosłych na dyskusje o najnowszej literaturze zza wschodniej granicy i odpowiedzialności pisarzy za przekaz prawdy historycznej z udziałem autorów: Kristiny Sabaliauskaite (Litwa), Oli Hnatiuk (Polska), Natalki Śniadanko (Ukraina), Herkusa Kunčiusa (Litwa), Jurija Andruchowycza (Ukraina) i Marcina Wrońskiego (Polska).

Wschód Kultury to projekt realizowany przez Narodowe Centrum Kultury ze środków Ministerstwa Kultury i Dziedzictwa Narodowego we współpracy z samorządami Rzeszowa, Lublina i Białegostoku. Jego celem jest integracja środowisk twórczych z Polski i krajów Partnerstwa Wschodniego, które obchodzi właśnie swe dziesięciolecie.