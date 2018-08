U2 będzie promować Unię Europejską

W niemieckim dzienniku „Frankfurter Allgemeine Zeitung” pojawił się tekst napisany przez Bono, lidera zespołu U2. Muzyk podkreśla w nim, że europejska trasa koncertowa grupy, „Experience and Innocence Tour”, skupiała się będzie na Unii Europejskiej. Bono otwarcie mówi o tym, że jest zwolennikiem wspólnoty i wierzy w jej przyszłość. Podkreśla jednocześnie, że odradzić się mogą niebezpieczne ekstremizmy w Europie.

Jak informuje Radio Zet, na nadchodzących koncertach zespołu U2 pojawi się wielka flaga Unii Europejskiej.

„W tych trudnych czasach Europa to myśl, która musi stać się uczuciem”— napisał Bono. "Kiedy wejdziemy w tym tygodniu na scenę w Berlinie, będziemy machać flagą Europy" - zaznaczył na Twitterze Bono.

Trasa koncertowa „Experience and Innocence Tour” wystartuje 31 sierpnia w Berlinie. Muzycy odwiedzą także między innymi Paryż, Lizbonę, Madryt, Mediolan, Kopenhagę i Londyn. Nie zaplanowano koncertu w Polsce.

'When we go onstage in Berlin this week, we'll be waving the flag for Europe... Here's why ...' - Bono https://t.co/QyIy3cb7m6 pic.twitter.com/RMzVeVCHiL