Dyscyplinarka za zlecanie policyjnych nadgodzin

Policjanci nie wiedzą, jak ewidencjonować i rozliczać nadgodziny. To efekt nowelizacji przepisów i wymiany pism między biurem kadr Komendy Głównej Policji, związkowcami, MSWiA i komendantem głównym policji.

– Chcemy wspólnie wypracować zasady ewidencjonowania nadgodzin. Zwróciliśmy się o to do komendanta głównego policji. Zasady powinny być jednolite w całym kraju. Nie może być też tak, że przełożeni będą pociągani do odpowiedzialności za wypłacanie rekompensaty za nadgodziny – tłumaczy Rafał Jankowski, przewodniczący NSZZ Policjantów.