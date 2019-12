Chiny: Zmienił ludzki genom. Trafi na trzy lata do więzienia

Środowisko naukowe spierało się w sprawie badań chińskiego naukowca. Amerykański National Institute of Health potępił Chińczyka za „złamanie norm moralnych". Laureat Nagrody Nobla z biologii David Baltimore nazwał go „nieodpowiedzialnym" i było to jedno z łagodniejszych określeń. He powszechnie nazywano „chińskim Frankensteinem".

Dziś sąd skazał profesora na trzy lata więzienia i i grzywnę w wysokości 3 milionów juanów (430 tys. dolarów). Zgodnie z ustaleniem sądu, He zdał sobie sprawę z potencjalnych korzyści finansowych wynikających z technologii modyfikacji ludzkich genów.

Prowadził w tej sprawie badania z dwoma innymi naukowcami: Zhangem Renli i Qinem Jinzhou. Sąd uznał, że dopuścili się oni nielegalnej praktyki medycznej.

Według nieoficjalnych informacji badacze mają również dożywotni zakaz angażowania się w prace nad opracowywaniem technologii reprodukcji wspomaganej przez człowieka.