Adam Bodnar: TVN24 swoistą oazą wolności

W środę wieczorem grupa posłów PiS nieoczekiwanie złożyła projekt nowelizacji ustawy o radiofonii i telewizji. Nowelizacja dotyczy przepisu dotyczącego nadawania koncesji nadawcom radiowo-telewizyjnym należącym do kapitału zagranicznego.

Zmiany obejmują art. 35. Obecnie przepisy mówią, że koncesja może być udzielona podmiotowi zagranicznemu, którego siedziba lub stałe miejsce zamieszkania znajduje się w państwie członkowskim Europejskiego Obszaru Gospodarczego (EOG). Nowelizacja stanowi, że "Koncesja może być również udzielona osobie zagranicznej, której siedziba lub stałe miejsce zamieszkania znajduje się w państwie członkowskim Europejskiego Obszaru Gospodarczego, pod warunkiem, że osoba taka nie jest zależna (...) od osoby zagranicznej, której siedziba lub stałe miejsce zamieszkania znajduje się w państwie niebędącym państwem członkowskim Europejskiego Obszaru Gospodarczego".

Przepisy w takim kształcie mogą być podstawą do odmówienia odnowienia koncesji TVN, której większościowym udziałowcem są Amerykanie.

Adam Bodnar ocenił, że nowelizacja to „zagadnienie dla RPO, ponieważ chodzi o fundamentalną wolność dla funkcjonowania naszej demokracji, wolność słowa”. - To fundamentalna zasada naszego porządku demokratycznego i nie wyobrażam sobie, żebym się miał tym nie zająć. Oczywiście zdążę jeszcze przygotować stanowisko. Ono nie jest jakieś specjalnie skomplikowane, bo rzecz jest dość oczywista, że chodzi o wykorzystanie procesu legislacyjnego do wpłynięcia na proces koncesyjny, bo przecież jednocześnie toczy się postępowanie w sprawie przedłużenia koncesji dla TVN-u - mówił w rozmowie z Onetem.