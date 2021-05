Apel naczelnych polskich mediów ws. Białorusi

Redaktorzy naczelni polskich mediów zaapelowali do władz Rzeczypospolitej o podjęcie na arenie międzynarodowej działań na rzecz doprowadzenia do zwolnienia z białoruskich więzień wszystkich działaczy na rzecz praw człowieka, w tym dziennikarzy Ramana Pratasiewicza i Andrzeja Poczobuta.

"W związku z bezprecedensowymi działaniami władz Białorusi wobec obywateli tego kraju, w tym niezależnych dziennikarzy, zwracamy się do władz Rzeczypospolitej Polskiej o wsparcie dla szukających pomocy w Polsce obywateli Białorusi" - czytamy w apelu. Sygnatariusze zaznaczyli, że jako niezależni dziennikarze demokratycznego kraju czują się w obowiązku zareagować. "Tym samym wzywamy władze Polski do uproszczenia i przyspieszenia przyznawania azylu politycznego i ochrony międzynarodowej wszystkim tym, którzy do władz naszego kraju się o to zwracają" - oświadczyli. Poniżej dalsza część artykułu

"Apelujemy o podjęcie wszelkich możliwych starań na arenie międzynarodowej, by doprowadzić do zwolnienia z białoruskich więzień wszystkich działaczy na rzecz praw człowieka, w tym dziennikarzy Ramana Pratasiewicza i Andrzeja Poczobuta" - zwrócili się do polskich władz redaktorzy naczelni. Pod apelem podpisali się m.in.:

Bartosz Węglarczyk - redaktor naczelny Onet,

Adam Michnik - redaktor naczelny "Gazety Wyborczej",

Jarosław Kurski - I z-ca redaktora naczelnego "Gazety Wyborczej" i redaktor naczelny Wyborcza.pl,

Jerzy Wójcik - dyrektor wydawniczy "Gazety Wyborczej",

Michał Samul - redaktor naczelny TVN24 i Faktów TVN,

Kamila Ceran - redaktor naczelna i dyrektor programowa Radia TOK FM,

Bogusław Chrabota - redaktor naczelny "Rzeczpospolitej", prezes Izby Wydawców Prasy,

Piotr Mieśnik - redaktor naczelny Wirtualnej Polski,

Robert Feluś - redaktor naczelny "Wprost",

Katarzyna Kozłowska – redaktor naczelna dziennika "Fakt",

Krzysztof Jedlak – redaktor naczelny "Dziennika Gazety Prawnej",

Piotr Mucharski – redaktor naczelny "Tygodnika Powszechnego",

Michał Celeda - redaktor naczelny i dyrektor programowy Radia ZET.

Tomasz Lis - redaktor naczelny "Newsweeka"

23 maja opozycyjny dziennikarz Raman Pratasiewicz został zatrzymany na lotnisku w Mińsku po tym, jak samolot linii Ryanair, którym podróżował z Aten do Wilna, został zmuszony do lądowania w stolicy Białorusi. Oficjalnym powodem zmiany kursu maszyny były doniesienia o ładunku wybuchowym na pokładzie, które nie zostały potwierdzone. Białoruskie władze zarzucają Pratasiewiczowi organizowanie zamieszek i podżeganie do nienawiści wobec urzędników państwowych i funkcjonariuszy milicji. W związku z incydentem w Mińsku na szczycie Rady Europejskiej podjęto decyzję o zakazie przelotów przez przestrzeń powietrzną UE dla białoruskich linii lotniczych i uniemożliwieniu im dostępu do portów lotniczych na terenie Unii. Do wszystkich przewoźników z państw Unii Europejskiej zaapelowano, by unikali lotów nad Białorusią.