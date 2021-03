Andżelika Borys tymczasowo aresztowana

O zatrzymaniu Andżeliki Borys wcześniej poinformowano w mediach społecznościowych.

Przyczyny zatrzymania Borys początkowo nie były znane.

Kilkanaście minut temu Andrzej Poczobut, dziennikarz i członek Zarządu Głównego Polaków na Białorusi, poinformował, że przyczyną aresztowania Borys jest organizacja jarmarku Kaziuki, które władze Białorusi traktują jak nielegalne zgromadzenie.

Borys do rozprawy ma pozostać w areszcie, grozi jej grzywna lub 15 dni aresztu.

