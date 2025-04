Od czerwca ubiegłego roku na podlaskim odcinku polsko-białoruskiej granicy działa strefa buforowa, którą wprowadzono na podstawie rozporządzenia MSWiA. 10 marca po raz trzeci została przedłużona ona na kolejne 90 dni oraz rozszerzona. Obecnie obejmuje ona długość granicy na odcinku 78,29 kilometra w powiecie hajnowskim oraz części powiatu białostockiego. To teren działania placówek Straży Granicznej w Michałowie, Narewce, Białowieży, Dubiczach Cerkiewnych i Czeremsze.

27 marca w życie weszło rozporządzenie w sprawie czasowego ograniczenia prawa do złożenia wniosku o udzielenie ochrony międzynarodowej. Choć ograniczenie prawa do azylu będzie obowiązywać przez 60 dni, to może zostać przedłużone na okres nie dłuższy niż kolejne 60 dni. Zgodę wyrazić musi jednak na to Sejm.