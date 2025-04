Wiedza to nie wszystko. Prawdziwa wartość tkwi w relacjach

W tym roku organizatorzy zaplanowali jeszcze więcej formatów sprzyjających networkingowi, czyli nawiązywaniu zawodowych kontaktów o realnej wartości – zarówno dla tych, którzy chcą zdobyć nowych klientów, jak i tych, którzy szukają inspiracji, narzędzi, współpracy lub nowej pracy.

Nowe formaty, realne efekty

Networking to dziś znacznie więcej niż tylko wymiana wizytówek. To szansa, by nawiązać współpracę, znaleźć partnera technologicznego, wykonawcę usług, ale też przetestować pomysł, a czasem… odmienić swoją ścieżkę kariery. W 2025 roku uczestnicy Infoshare będą mieli do dyspozycji szereg dedykowanych aktywności networkingowych, w tym trzy nowości:

Round Tables – moderowane dyskusje przy “okrągłym” stole. Kameralne grupy, konkretny temat i uczestnicy mierzący się z podobnymi wyzwaniami – to przepis na wartościową rozmowę i wymianę doświadczeń. W tym roku organizatorzy przygotowują tematy związane m.in. z zastosowaniem AI w biznesie i pracy developera, zarządzaniem agile czy wyzwaniami sprzedażowymi dzisiejszego rynku.

Speed Dating – szybkie, 3-minutowe spotkania face-to-face. Choć krótkie, często są początkiem dłuższych rozmów, współpracy czy partnerstw. Korzystają z nich osoby, które w krótkim czasie chcą poznać jak największy przekrój uczestników wydarzenia.

1:1 Meetings with Experts – indywidualne konsultacje z praktykami z obszaru technologii, marketingu i biznesu. To przestrzeń, aby zadać pytania, przetestować koncepcję lub uzyskać cenny feedback i poprosić o wsparcie mentorskie.

Nowe propozycje uzupełniają formaty, które uczestnicy znają z poprzednich edycji:

Matchmaking – czyli spotkania z wybranymi uczestnikami, umawiane z wyprzedzeniem za pomocą autorskiego narzędzia Infoshare. Dzięki filtrom łatwo znaleźć inwestora, specjalistę, potencjalnego klienta czy partnera do współpracy. Spotkania odbywają się zarówno online (przed i po konferencji), jak i stacjonarnie w dniach 27-28 maja.

Side Events – czyli wydarzenia towarzyszące konferencji, w swobodnej atmosferze. Welcome Dinner, Before Party, Great Networking Party, Sunset Leaders’ Boat Trip czy After Party to okazje do dodatkowej integracji.

Foto: Mat. Partnera

Co daje udział w Infoshare 2025?

Organizatorzy podkreślają, że przestrzeń wydarzenia została zaprojektowana w taki sposób, by sprzyjać spotkaniom między przedstawicielami korporacji, własnych działalności, startupów, inwestorów, a także ekspertów technologicznych i innowatorów z różnych obszarów. W praktyce oznacza to możliwość wymiany doświadczeń, inspiracji oraz budowania mostów między technologią, biznesem i światem nauki oraz mediów.

Infoshare to nie tylko źródło wiedzy. To jedno z najskuteczniejszych miejsc do budowania relacji biznesowych. Z roku na rok rośnie liczba współprac, które mają swój początek właśnie podczas gdańskiego wydarzenia – czy to w trakcie bezpośrednich spotkań matchmakingowych, aktywności networkingowych czy rozmów kuluarowych po prelekcjach.

– Infoshare gromadzi co roku ponad 6000 uczestników i około 200 firm, a także kilkudziesięciu inwestorów. To czyni nas jednym z największych hubów networkingowych w kraju – mówi Grzegorz Borowski, założyciel i CEO Infoshare. – To właśnie bezpośrednie spotkania, rozmowy i zasiane w ten sposób nowe perspektywy najczęściej kiełkują w naszych głowach i przekładają się na decyzje, które uczestnicy podejmują po powrocie z konferencji.

Shape Tomorrow Today – przyszłość tworzymy razem

Hasło, które od tej edycji przyświeca Infoshare, „Shape Tomorrow Today”, nie odnosi się wyłącznie do innowacji technologicznych. To wezwanie do działania tu i teraz – by nie tylko słuchać, ale łączyć siły i wspólnie kształtować kierunki rozwoju technologii. Technologii, która bez wkładu człowieka pozostaje tylko pustym narzędziem.

Infoshare to największa konferencja dla technologii i biznesu w Europie Środkowo-Wschodniej

W tym roku odbędzie się 27-28 maja 2025 w AmberExpo w Gdańsku.

Bilety i agenda: infoshare.pl

Patronat: Rzeczpospolita