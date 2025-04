Rzeczpospolita objęła wydarzenie patronatem medialnym

Pod koniec maja, a dokładnie 27-28 maja Gdańsk ponownie stanie się centrum rozmów o przyszłości technologii i biznesu. Największa konferencja tematyczna w Europie Środkowo-Wschodniej ponownie zawita nad polskie morze, a jej uczestnicy zgłębią tematy dotyczące nowoczesnego przywództwa, rozwoju organizacji w czasach trwającej rewolucji technologicznej czy też roli innowacji w budowaniu pozycji rynkowej.

Wyjątkowa, kosmiczna edycja

Tegoroczna edycja pod hasłem "Shape Tomorrow Today" odbędzie się pod honorowym patronatem Ministra Cyfryzacji Krzysztofa Gawkowskiego i będzie połączona z EU Space Days – paneuropejską konferencją organizowaną we współpracy z Komisją Europejską w ramach polskiej prezydencji w Radzie Unii Europejskiej. Na 7 tematycznych scenach wystąpią eksperci światowej klasy, a dodatkowa, ósma poświęcona będzie przemysłowi kosmicznemu.

Liderzy, którzy wyznaczają kierunki

Podczas Infoshare 2025 eksperci pokażą, jak znaleźć równowagę między korzystaniem z technologii a zachowaniem autentyczności i wartości ludzkich w zarządzaniu.

Na scenie Inspire Stage usłyszymy m.in. Jowitę Michalską, która w wystąpieniu „Dobra technologia, zła technologia – najbliższa przyszłość bez filtra” przedstawi,, jak rozwój narzędzi cyfrowych wpływa na społeczeństwo, firmy i liderów. Shivvy Jervis w sesji „AI & Us: what’s coming next?” pokaże, jak liderzy świadomie i odpowiedzialnie wdrażają sztuczną inteligencję, by wzmacniać swoje organizacje.

Równie ciekawie zapowiada się panel dyskusyjny z udziałem Sebastiana Kulczyka, Natalii Hatalskiej, Rafała Modrzewskiego i Jarka Sroki, który skupi się na tym, jak innowacyjność zmienia zasady gry w świecie biznesu i inwestycji.

Z kolei na Leaders Stage wystąpi m.in. Galeno Chua (Mr. G), który przedstawi „3 First Principles of Business Leadership” i pokaże, jak uprościć złożone strategie zarządzania, a skupić się na tym, co naprawdę działa. Nie zabraknie też polskich głosów – Michał Kanarkiewicz opowie o „Strategiach szachowych mistrzów w życiu i biznesie”, a Paulina Augustowska zmierzy się z tematem destrukcyjnych postaw liderów, które demotywują zespoły.

Dane, rozwój i wzrost

Scena Growth będzie z kolei miejscem dla tych, którzy szukają sposobów na rozwój biznesu w oparciu o dane i nowoczesne modele skalowania. Pete Benedetto zdradzi, jak skutecznie rozwijać startupy i pozyskiwać inwestorów, a Nima Salami i Krishna Raj Raja opowiedzą o swoich doświadczeniach przedsiębiorców-imigrantów, pokazując, jak różnorodność przekłada się na siłę biznesu w praktyce. Na tej scenie odbędą się też półfinały Startup Contest, które od lat są jednym z najbardziej emocjonujących punktów programu.

Praktyka, relacje i innowacje

Infoshare nie ogranicza się do inspirujących prelekcji. Uczestnicy mogą liczyć także na bogaty program networkingowy: nie zabraknie nowości, czyli moderowanych dyskusji Round Tables wokół konkretnych tematów, biznesowego Speed Dating, spotkań 1:1 z ekspertami czy wieczornych wydarzeń integracyjnych jak Welcome Dinner czy After Party.

Organizatorzy zapewniają, że choć to technologia jest w centrum, to relacje i ludzie są jej prawdziwym motorem napędowym. Bo dobre relacje budują sukces w biznesie.

Data: 27-28 maja 2025

Miejsce: AmberExpo, Gdańsk

Więcej informacji i bilety: infoshare.pl

Rzeczpospolita objęła wydarzenie patronatem medialnym