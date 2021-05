Załodze samolotu Ryanair grożono zestrzeleniem. Protasiewicz był załamany lądowaniem w Mińsku

Były minister kultury i były ambasador Białorusi we Francji, obecnie członek opozycyjnej Rady Koordynacyjnej Paweł Łatuszka przekazał, że według jego informacji z Mińska do Wilna nie odleciało dwóch obywateli Białorusi i czterech - Rosji. Według "niepotwierdzonych, ale wiarygodnych" informacji dyrektor telewizji Biełsat Agnieszki Romaszewskiej, na liście pasażerów brakowało pięciu osób.

Litewskie MSZ informowało, że na pokładzie było ok. 170 osób z 12 krajów, w tym 94 obywateli Litwy.

Po lądowaniu zatrzymany został znajdujący się na pokładzie znany opozycyjny bloger Roman Protasiewicz, który przez mińskie władze jest oskarżany o terroryzm, za co grozi mu nawet kara śmierci.

W niedzielę samolot linii lotniczych Ryanair lecący z Aten do Wilna i zbliżający się do granicy Litwy musiał zmienić kurs. Oficjalną przyczyną była informacja o bombie na pokładzie. Decyzją białoruskiego przywódcy Aleksandra Łukaszenki w asyście myśliwca samolot wylądował na lotnisku w Mińsku.

Według relacji delfi.lt, mężczyzna drżał. - Obok niego cały czas stał oficer i wkrótce wojskowi po prostu go wyprowadzili – powiedział informator portalu.

Prezydent Andrzej Duda ocenił, że konieczne jest "zdecydowane działanie wobec władz białoruskich".

Premier Mateusz Morawiecki potępił zatrzymanie Protasiewicza i ocenił, że doszło do porwania cywilnego samolotu, co stanowiło "bezprecedensowy akt państwowego terroryzmu". Szef rządu poinformował, że zwrócił się do przewodniczącego Rady Europejskiej Charlesa Michela o rozszerzenie agendy poniedziałkowego posiedzenia Rady o punkt dotyczący "natychmiastowych sankcji wobec reżimu Aleksandra Łukaszenki".

Incydent ma zostać omówiony na poniedziałkowym posiedzeniu Rady Europejskiej.

Litwa wezwała partnerów ze Wspólnoty do przygotowania wspólnego oświadczenia UE i uznania incydentu za naruszenie zasad Organizacji Międzynarodowego Lotnictwa Cywilnego (ICAO) oraz do rozważenia wspólnego zalecenia UE, aby w przyszłości unikać białoruskiej przestrzeni powietrznej, a także zawiesić członkostwo Białorusi w ICAO.

Wcześniej do "natychmiastowej reakcji" w związku z incydentem wezwał sojuszników z państw NATO i UE prezydent Litwy Gitanas Nauseda.