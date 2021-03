Andrzej Poczobut zatrzymany na Białorusi

"Andrzej trzymaj się! Nie zostawimy Was!" - dodał.

W środę premier Mateusz Morawiecki wyraził "bardzo zdecydowany sprzeciw" w związku z zatrzymaniem i aresztowaniem na Białorusi szefowej Związku Polaków na Białorusi Andżeliki Borys oraz Anny Paniszewej.

- Nie zgadzamy się na takie traktowanie Polaków - mówił premier. zapowiedział, że poruszy sprawę na czwartkowym posiedzeniu Rady Europejskiej.

- Apelujemy do władz białoruskich, ażeby przestały szykanować Polaków, żeby przestały traktować Polaków jak zakładników - oświadczył premier. Wezwał białoruskie władze do tego, by "w spokoju rozwiązywać swoje wewnętrzne problemy, bez brania zakładników". - Bo tak rozumiem ostatni atak na społeczność polską mieszkającą na Białorusi - oświadczył.