Podatek od reklam. Światowa branża medialna zaniepokojona

Przeciwko planom wprowadzenia opłaty wystąpiły polskie media. "To po prostu haracz, uderzający w polskiego widza, słuchacza, czytelnika i internautę, a także polskie produkcje, kulturę, rozrywkę, sport oraz media" - czytaliśmy w liście otwartym do władz Rzeczypospolitej Polskiej i liderów ugrupowań politycznych , podpisanym przez 43 sygnatariuszy, wśród których były m.in. Gremi Media S.A., Agora S.A., Grupa Eurozet, Grupa RMF, Ringier Axel Springer Polska, Telewizja Polsat sp. z o.o. oraz TVN S.A.

Zdaniem sygnatariuszy, każde euro zainwestowane przez marki w reklamę generuje do siedmiu euro PKB w gospodarce, a reklama zapewnia w UE ok. 6 mln miejsc pracy.

Autorzy listu otwartego dodali, że proponowane opodatkowanie przychodów z reklam generowanych w Polsce przez dostawców usług medialnych, nadawców, wydawców i inne podmioty działające w ekosystemie reklamowym "doprowadzi do ogólnego wzrostu cen reklam", co, ich zdaniem, spowoduje obciążenie budżetów przeznaczonych na reklamę i "sprawi, że firmy będą mniej skłonne do inwestowania, co będzie miało negatywny wpływ na wzrost gospodarczy, a także doprowadzi do potencjalnego wzrostu cen, zwłaszcza towarów, w przypadku których planowane opłaty wynosiłyby nawet 10-15 proc".

"Projekt ustawy dotyczącej nowego podatku od reklam zakłada również znaczne zwiększenie kwoty audycji w języku polskim w przypadku programów telewizyjnych (z 33 proc. do 49 proc.). Unijna dyrektywa o audiowizualnych usługach medialnych już teraz wzywa do promowania treści europejskich (w tym produkowanych w językach narodowych) i zostało to już uwzględnione w polskich przepisach prawnych. Zmiana oznaczałaby, że polskie treści niemal w pełni zaspokoiłyby wymagany minimalny udział kwot UE (powyżej 50 proc.) ze szkodą dla europejskich produkcji z innych krajów, często wartościowych i oczekiwanych przez polskich widzów" - czytamy w liście.

Autorzy pisma ocenili, że proponowane zwiększenie kwot dotyczących audycji, wraz z nowym podatkiem od reklam, "wpłynie na budżety i doprowadzi do pogorszenia jakości programów w języku polskim, co w efekcie zniechęci widzów do oglądania polskich produkcji lokalnych".

"Zwracamy się z uprzejmą prośbą o dokonanie pełnej oceny ogólnego wpływu planowanego podatku od reklam, w tym jego niezamierzonych skutków, oraz o ponowne zbadanie zasadności jego wprowadzenia - oświadczyli sygnatariusze.

Pod listem podpisali się: Stephan Loerke, dyrektor generalny World Federation of Advertisers, Grégoire Polad, dyrektor generalny Association of Commercial Television in Europe, Tamara Daltroff, dyrektor generalna European Association of Communications Agencies, Conor Murray, dyrektor ds. regulacji European Association of Television and Radio (EGTA) oraz Townsend Feeham, dyrektor generalna Interactive Advertising Bureau (IAB) Europe.