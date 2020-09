Bolesna blokada prawicowego kanału

W 2018 roku Rola nazwał feministki „amebami”, „sklonowanymi owcami” i „wieszakowymi pasztetami z wąsem”, a rok wcześniej jego gość Roman Sklepowicz pytał „kto to rucha”.

Przed miesiącem w audycji z udziałem Janusza Korwin-Mikkego m.in. wychwalano zmarłego Romana Zielinskiego, autora książki „Jak pokochałem Adolfa Hitlera”, skazanego przez sąd za głoszenie nienawiści, i wyrażono postulat strzelania do działaczy LGBT w Polsce.

Przykłady? 5 czerwca w audycji zatytułowanej „George Floyd miał koronawirusa i był naćpany!” prowadzący Krzysztof Lech Łuksza powiedział o ofierze rasistowskiej przemocy w USA, że „lewica robi bohatera z osoby wątpliwej pod względem prowadzenia się”. Dzień wcześniej Marcin Rola mówił na wizji, że George Floyd to „ciekawy gagatek”, „zwyrol totalny” i „aktor filmów porno”.

Prof. Finkelstein to amerykański badacz, najbardziej znany z książki „Przedsiębiorstwo Holocaust”, w której pisze, że duża część środowisk żydowskich nagłaśnia tragedię swojego narodu, by uzyskać środki finansowe i wpływy polityczne. Wywiad z profesorem nie jest jedynym kontrowersyjnym na kanale wRealu24. Regularnie oskarżany jest o szerzenie mowy nienawiści.

Powód blokady? – Otrzymaliśmy mailowo informację, że było nim zamieszczenie anglojęzycznej wersji wywiadu z prof. Normanem Finkelsteinem. To o tyle zabawne, że polska wersja wywiadu wisi u nas przez cały czas – mówi Marcin Rola, redaktor naczelny telewizji.

Dlaczego kanał został zablokowany akurat za anglojęzyczny wywiad z prof. Finkelsteinem? Prof. Rafał Pankowski, badacz ruchów prawicowych z Collegium Civitas i Stowarzyszenia „Nigdy Więcej” mówi, że to skutek stosowania podwójnych standardów przez YouTube. – Od dłuższego czasu można odnieść wrażenie, że nienawistne treści w języku polskim nie są niemal moderowane, w odróżnieniu od tych w języku angielskim – mówi.

Jego zdaniem niektóre audycje kanału „przypominają szambo” i zaskakujące jest to, że są nadawane z budynku PAST-y, będącego jednym z symboli powstania warszawskiego. – Chciałbym wyrazić dezaprobatę i rozczarowanie, że ten skrajnie prawicowy kanał propagandowy coraz bardziej ekspansywnie eksploatuje przestrzeń miejsca uświęconego krwią ludzi poległych w walce z nazistowskim okupantem przy kompletnej bierności prezydenta Warszawy, mimo wielokrotnych apeli Stowarzyszenia „Nigdy Więcej” – mówi.

Inaczej treści zawarte w kanale widzi Marcin Rola. – Jeśli prawdę nazwiemy kontrowersją, to może rzeczywiście jesteśmy kontrowersyjni – twierdzi. – Nikogo nie oszukujemy i zawsze powołujemy się na źródła. Wielokrotnie naszych oponentów zapraszaliśmy do debat na rożne tematy. Mamy gigantyczne zasięgi, potrafi nas oglądać kilkadziesiąt tysięcy ludzi, a niektóre materiały idą w miliony wyświetleń. Jeśli nas blokują, to dlatego, że nie mają argumentów – dodaje.

Jego zdaniem wywiad z prof. Finkelsteinem był „tylko przykrywką”, bo jego kanał już wielokrotnie publikował wywiady w języku angielskim. – Blokada miała miejsce na dzień piątymi urodzinami, na których po raz pierwszy miała odbyć się wyjątkowa debata odnośnie pandemii. W Warszawie odbył się też protest dotyczący pandemii, a w Sejmie ma być głosowana głośna poprawka „bezkarność plus”’. Chodziło o to, byśmy nie mogli tego wszystkiego relacjonować – mówi.

Piąte urodziny i tak ostatecznie były transmitowane na YouTube. Tyle, że na innym prawicowym kanale Media Narodowe.