Kurski promuje Martyniuka, wyrzuca Majcherka

“Odebrałem pismo Biura Zarządzania Kapitałem Ludzkim TVP S.A. Pismo dotyczy rozwiązania umowy o pracę bez wypowiedzenia, a przyczyną tej decyzji jest ciężkie naruszenie podstawowych obowiązków pracowniczych. Mówiąc nieurzędowym językiem: to jest tzw. dyscyplinarka. Nie będę podawał, jakie zarzuty sformułowano wobec mnie, ale uznaję je za całkowicie absurdalne i kuriozalne, a nawet uwłaczające mojej godności – redaktora TVP Kultura, jednego z ostatnich, którzy pracowali od początku istnienia kanału. Oczywiście skorzystam z prawa odwołania się do sądu pracy, który wyda, mam głębokie przekonanie, wyrok oddający mi sprawiedliwość. W związku z tym obecnie nie będę ujawniał szczegółów tej historii, ani jej komentował” – napisał Majcherek na swoim blogu.

Wojciech Majcherek należy do grona najbardziej zasłużonych pracowników TVP zajmujących się sztuką, a znany jest również jako osoba prezentująca wyważone poglądy oraz najwyższej próby kulturę osobistą. Mówiąc wprost: to inteligent w starym, dobrym stylu. Dla takich jak on brakuje miejsca w brutalnym politycznym i medialnym świecie "dobrej zmiany".

O jego znaczeniu świadczy dorobek. Tak, żegnając się z koleżankami i kolegami z pracy oraz widzami napisał na swoim blogu:

“Szczególnie cenię sobie to, że mogłem być redaktorem blisko 100 rejestracji i transmisji przedstawień teatralnych, a większość tych produkcji powstała z mojej inicjatywy. Były wśród nich inscenizacje takich reżyserów, jak Jerzy Jarocki, Jerzy Grzegorzewski, Krystian Lupa, Krzysztof Warlikowski, Piotr Cieplak, Anna Augustynowicz, Agnieszka Glińska, Janusz Opryński, Maciej Wojtyszko, Ewa Wycichowska, Paweł Miśkiewicz, Marek Fiedor, Zbigniew Brzoza, Jarosław Kilian, Paweł Szkotak, Jacek Głomb, Piotr Tomaszuk, Adam Orzechowski, Wojciech Kościelniak, Jan Klata, Paweł Passini, Grzegorz Wiśniewski, Remigiusz Brzyk, Marcin Liber, Michał Borczuch, Michał Kotański, Radosław Rychcik, Artur Tyszkiewicz, Małgorzata Bogajewska, Michał Zadara, Przemysław Wojcieszek, Ondrej Spisak.

W przedstawieniach, które udało się przenieść do TVP Kultura, zapisana została sztuka wybitnych aktorów: Zbigniewa Zapasiewicza, Mai Komorowskiej, Jerzego Treli, Janusza Gajosa, Andrzeja Seweryna, Danuty Stenki, Ewy Błaszczyk, Bronisława Wrocławskiego, Borysa Szyca, Adama Woronowicza, Kingi Preis, Jowity Budnik.

"Ważnym fragmentem moich obowiązków w TVP Kultura było również układanie repertuaru powtórkowego Teatru TV. Ale to była prawdziwa przyjemność wybieranie z archiwum szczególnie tych mniej pamiętanych, a czasami zupełnie zapomnianych przedstawień, które jednak pokazywały jak niezwykłym bogactwem polskiej kultury był Teatr TV. Misja ta w przykry sposób się właśnie zakończyła. Ale dziękując raz jeszcze wszystkim osobom, z którymi mogłem pracować, nie mówię: żegnajcie. Mam nadzieję, że jeszcze się zobaczymy w lepszych czasach" – napisał Wojciech Majcherek.