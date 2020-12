Oceny Cyberpunka delikatnie poszły w górę

We wtorek przerwana została, trwająca sześć sesji, spadkowa seria notowań CD Projektu. Po południu akcje drożały o 3 proc., co przekładało się na kapitalizację wynoszącą 30,5 mld zł. Wciąż o niemal 16 mld zł niższą niż 7 grudnia, gdy kurs notował maksimum. Potem rozpoczęła się wyprzedaż, a premiera „Cyberpunka" (w czwartek 10 grudnia) pogłębiła spadki – szczególnie po tym jak w piątek wieczorem na portalu Metacritic odblokowano możliwość oceny wersji konsolowych.

W sobotę wieczorem wersja gry na PlayStation4 średnio miała 2,5 pkt, a na Xbox One 3,1 pkt – w dziesięciostopniowej skali. Studio na bieżąco poprawia grę, co pomaga ocenom, ale nadal są one negatywne. We wtorek wersja na PlayStation4 średnio miała 3 pkt, a na Xbox One 4,1 pkt.