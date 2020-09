Playboy wraca na giełdę? Teraz promuje sexual wellness

Playboy Enterprises ma być bliska sfinalizowania umowy połączenia z Mountain Crest Acquisition, co w efekcie doprowadziłoby do powrotu znanej z wydawania kultowego magazynu firmy na giełdę. Wartość Playboy Enterprises ma być wyceniana na 425 mln dolarów, wliczając w to długi firmy.

