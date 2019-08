Messenger na podsłuchu. Facebook spisywał nagrania

O podsłuchiwaniu użytkowników głośno było w przypadku Amazona i Google. Praktyki takie stosuje jednak również Facebook i, być może, wykorzystuje je do lepszego dopasowywania reklam. Jednak przede wszystkim gigant społecznościowy zatrudniał dotychczas ludzi do odsłuchiwania nagrań klientów – Bloomberg potwierdził, że serwis Marka Zuckerberga zlecał transkrypcję firmom zewnętrznym, które zatrudniały ludzi, choć z deklaracji wynikało, że robi to odpowiednie oprogramowanie.

Teoretycznie o transkrypcji było wiadomo – od 2015 roku Facebook oferował w Messengerze opcję zamiany plików dźwiękowych na tekst i informował, że robione jest to przez firmy zewnętrzne. Jednak transkrypcja dokonywana była także wtedy gdy tylko jeden z uczestników konwersacji wyraził na to zgodę niezależnie od tego, kto wysłał nagranie.

Do tego istnieją podejrzenia, że Facebook nagrywa wszystko, co tylko zbiera mikrofon – są doniesienia o pojawianiu się u użytkowników reklam, które dopasowane były do tematów rozmów toczonych w obecności telefonu, ale nie przez telefon. Podobne doniesienia (o nagrywaniu rozmów, które nie powinny być nagrywane) dotyczyły także Amazona i Google. Bloomberg nie potwierdza tych doniesień, jednak podkreśla w raporcie, że Facebook nie dał jasno swoim użytkownikom do zrozumienia kto słucha ich nagrań.