Koronawirus zatrzymał Bollywood. Spóźnione premiery hitów

Wiosna, to zazwyczaj bardzo zajęty czas dla Bollywoodu – przed wejściem na ekrany kin hitów z Hollywoodu, widzom w Indiach prezentowane są premiery miejscowych hitów. Niestety, epidemia i związana z nią ogólnonarodowa kwarantanna w Indiach sprawiły, że premiery zostały opóźnione. Także tych najbardziej oczekiwanych hitów – „Sooryavanshi" i „83". Ten ostatni film opowiada o wielkim zwycięstwie indyjskiej reprezentacji w krykiecie w Mistrzostwach Świata. Straty przemysłu filmowego w Indiach spowodowane przez pandemię wyceniane są na razie, jak podaje CNN za indyjskimi źródłami, na około 330 mln dolarów zarówno we wpływach z biletów, jak i w skasowanych produkcjach.

Całkowite roczne wpływy box office w Indiach w 2019 wyniosły około 1,4 mld dolarów, co dało wzrost o 12 procent w stosunku do 2018. Hollywoodzkie produkcje zgarnęły około 15 procent tej kwoty. Indyjska kinematografia nie zarabia jedna już tylko w Indiach – publiczność na całym świecie rozpoznaje nazwiska gwiazd takich jak Shah Rukh Khan, Akshay Kumar czy Deepika Pdukone.

Przemysł filmowy czeka na ponowne otwarcie kin z niepokojem, gdyż prognozowane jest, że w kinach będzie obowiązywało dystansowanie społeczne. Co oznacza, że co najmniej co drugie miejsce będzie musiało być wolne, a to oznacza o połowę mniejsze wpływy z biletów. Może to sprawić, że wpływy z biletów nie pokryją budżetów wielkich produkcji filmowych.