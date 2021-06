Gigantyczna awaria. Nie działa wiele serwisów w tym CNN, Reddit i NYT

Setki serwisów internetowych przestały działać we wtorek wskutek awarii dostawcy usług w chmurze Fastly. Wśród dotkniętych awarią serwisów znalazły się strony CNN, New York Times czy popularny Reddit. Przestał też działać popularny serwis Twitch.

Fastly na swojej stronie twierdzi, że awaria jest już na dobrej drodze do usunięcia, a dotknięte problemem serwisy internetowe powinny już wracać do normy. Usuwanie awarii od jej wykrycia do wdrożenia działań naprawczych miało zająć, według statusów na stronie Fastly, około godziny. Jednak pełne przywrócenie usług zajmie więcej czasu i klienci dostawcy usług chmurowych będą jeszcze przez kilka godzin doświadczać drobnych problemów z funkcjonowaniem podstron swoich serwisów.