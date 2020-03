Świetny rok e-Kiosku. Ponad 7-krotny wzrost zysku operacyjnego

Zysk operacyjny e-Kiosk S.A. sięgnął w 2019 roku 1 597 tys. zł, co oznacza ponad 7-krotny wzrost w stosunku do poprzedniego roku. Wartość przychodów gotówkowych urosła o 15 proc. do 10 197 tys. zł, a zysk netto wyniósł 1 455 tys. zł.

- Naszym priorytetem w ubiegłym roku była dyscyplina finansowa i optymalizacja procesów operacyjnych. Osiągnięte wyniki to przede wszystkim efekt konsekwentnie realizowanej strategii optymalizacji kosztów, bieżącego monitorowania marży dla wszystkich grup produktowych oraz działań usprawniających procesy dystrybucji, sprzedaży i obsługi klienta – powiedział prezes E-Kiosku.

- Drugim filarem naszego rozwoju jest technologia. Ciągłe doskonalenie bieżącej oferty mające na celu wyjście naprzeciw oczekiwaniom użytkowników oraz wzrost kompetencji technologicznych pozwalający na zaproponowanie nowych produktów – dodał.