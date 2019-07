Instagram wdraża nowe narzędzie przeciwko cyberprzemocy. Zadziała?

Cyberbullying jest jednym z większych problemów w mediach społecznościowych. Dręczenie, którego ofiarą padają użytkownicy Instagrama i innych mediów społecznościowych, prowadzi czasem do tragedii, takich jak samobójstwo czternastoletniej Molly Russel. Niedawna tragedia sprawiła, że to właśnie Instagram znalazł się na celowniku w związku z cyberprzemocą.

Serwis przygotował nowe narzędzie, które ma za zadanie ograniczyć skalę dręczenia jednych użytkowników przez innych. Nowa funkcja, której wstępne testy Instagram właśnie zakończył, ma za zadanie pytać użytkowników serwisu: „czy na pewno chcesz to zamieścić?”, przed umieszczeniem komentarza pod zdjęciem innego użytkownika. Instagram twierdzi, że sztuczna inteligencja będzie rozpoznawać, czy komentarz lub post zawiera najczęściej używane przy dręczeniu sformułowania i będzie prosić zamieszczającego o potwierdzenie.

Przykładowo, jeżeli ktoś będzie próbował napisać „jesteś strasznie brzydka i głupia”, to nim będzie można umieścić taki komentarz Instagram zapyta: „Czy na pewno chcesz to zamieścić? Dowiedz się więcej”. W przypadku wybrania opcji „dowiedz się więcej” użytkownik będzie mógł się zapoznać z informacją, że Instagram prosi ludzi „o przemyślenie komentarzy podobnych do tych, które były zgłaszane”. Co jest dość wyraźną wskazówką, że warto zastanowić się nad tym, co chce się umieścić.