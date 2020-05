Robert Mazurek: Twarz czy głowa

Jakie jest największe osiągnięcie chirurgii socjalistycznej? Członek z ramienia wysunięty na czoło. A dlaczego ten dowcip nie śmieszy? Bo nic się nie zmieniło. Tak, wiem, zmienił się ustrój i tak dużo wokół, ale to zgodnie z zasadą, że trzeba zmienić bardzo wiele, by wszystko zostało po staremu.

Wtedy, w zamierzchłych czasach, nieustannie reformujący socjalizm tygodnik „Polityka" ujmował się za bezpartyjnymi. Nieśmiało namawiał, że może by ich awansować, postawić na mniej newralgiczne odcinki, że pora skończyć z przekleństwem „dobry fachowiec, ale bezpartyjny". No i się nie przyjęło do dziś. Każda władza bierze swe kadry jak nie z Pędzącego Królika, to z apteki w Łomiankach, że adiutanta Bartłomieja przypomnę, bo tylko swoim można zaufać. PiS właśnie się przekonuje, czym to się kończy.

Partia ta po swoich pierwszych rządach uznała, że jednym z największych zagrożeń jest zaufanie – jak ich nazywali – ludziom z rynku, czyli tym, którzy zdobyli swą pozycję poza polityką. Przyjdą tacy na gotowe i zliżą lukier ze zdobytej władzy – mówili jedni. Nie będzie nad nimi żadnej kontroli, będą robić swoje, a nie to, co obiecaliśmy przed wyborami – mówili inni, ci bardziej powściągliwi. Nie były to, dodajmy, obawy bezpodstawne. Zmienił to w myśleniu...

