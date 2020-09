Samoloty nie latają, ale jest rynek części

Liczba samolotów przeznaczonych do rozebrania na części albo na złom może zwiększyć się z 400-500 rocznie od 2016 r. do tysiąca rocznie do 2023 r. — przewiduje firma Cirium. Naveo Consultancy ocenia, że obecnie jest w użytku 60 proc. światowej floty pasażerskiej i cargo, a w tym roku zostanie wycofane 2 tys. samolotów albo zaparkowanych na dłużej i nie wróci do pracy. W 2019 r. było ich 680. Nie zostaną natychmiast rozebrane, bo niektórzy przewoźnicy poczekają na poprawę warunków na rynku — uważa dyrektor tej firmy, Richard Brown.

Linie lotnicze szukają części z wycofanych samolotów do swych młodszych maszyn, którym należy się generalny przegląd, To pozwala unikać kosztownych napraw i na latanie nimi. GA Telesis stwierdziła, że linie wykorzystują części z uziemionych samolotów do instalowania ich w latających, aby obniżyć koszty serwisu.

Pandemia zmniejszy w tym roku o 55 proc. liczbę podróżujących samolotami, skłoniła też linie do wcześniejszego wycofywania starszych maszyn, np. British Airways i Qantas do wycofania B747, niektóre trafiły do Air Salvage. Mniej takich samolotów w użyciu oznacza mniejszy popyt na części do nich, z wyjątkiem wersji cargo. Pewna firma leasingowa zwróciła się do Air Salvage o rozbiórkę kilku superjumbo A380, ale w sytuacji gdy zaledwie 5 proc. jumbo jetów jest nadal używanych popyt na ich części jest nikły. Linie szukają bardziej podzespołów samolotów wąskokadłubowych, bo ok. 64 proc. nadal lata. James Benfield spodziewa się wzrostu popytu na części do B737 i A320. Firmy od serwisowanie i producenci silników też korzystają z elementów z odzysku, przyznał się do tego np. GE Aviation.