Olga Tokarczuk do Polaków: Zagłosujmy za demokracją

Oceniła jako niezwykłe, że Nagroda Nobla trafia do Europy Wschodniej. - Dla mnie, jako Polki, to pokazuje, że pomimo tych wszystkich problemów z demokracją w moim kraju wciąż mamy coś światu do powiedzenia - mówiła Tokarczuk. Zadeklarowała, że nagrodę dedykuje Polakom.

Olga Tokarczuk od dawna była wymieniana wśród kandydatów do nagrody Fundacji Noblowskiej, obok takich twórców jak Margaret Atwood, Maryse Condé i Haruki Murakami. Jej silną międzynarodową pozycję potwierdziło otrzymanie w 2018 roku The Man Booker International Prize za „Biegunów” (ang. „Flights”, w przekładzie Jennifer Croft) oraz ponowne znalezienie się w finale tej brytyjskiej nagrody w roku 2019 – tym razem za książkę „Prowadź swój pług przez kości umarłych” (ang. Drive Your Plow over the Bones of the Dead, w tłumaczeniu Antonii Lloyd-Jones). Dobra passa pisarki znalazła swoje odbicie także w nominacjach do jednej z najważniejszych amerykańskich nagród literackich, National Book Award. Dwukrotnie zauważona przez kapitułę nagrody za „Biegunów” i „Prowadź swój pług...” proza Tokarczuk zaczęła intensywnie rezonować w świadomości czytelników i czytelniczek po obu stronach Atlantyku.