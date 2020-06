Rozpocząl się proces Lamine Diacka

Sprawą zajmują się Francuzi, bo do części przestępstw miało dojść na terenie ich jurysdykcji, ale prawnicy Diacka na pewno spróbują ten argument podważyć, bo siedziba IAAF formalnie znajduje się na terenie Monako.

Proces ruszył w poniedziałek i potrwa do 18 czerwca. Drugą wiodącą postacią dramatu jest syn prezesa IAAF, Papa Masatta Diack, który przez lata był w światowej federacji konsultantem do spraw marketingu, a nieformalnie pełnił funkcję łącznika w biznesowo-korupcyjnym układzie ojca.

Diack junior podróżował do Rosji, brał udział w negocjacjach ze sponsorami, a jako konsultant do spraw marketingu zarabiał 1100 euro za dzień pracy, pobierał 21,8 proc. prowizji od kontraktów i miał do dyspozycji duże pieniądze na „wydatki specjalne".