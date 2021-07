Sprawa o dodatek covidowy w sądzie

W piątek został złożony do sądu pierwszy pozew w sprawie wynagrodzenia w czasie pandemii dla lekarza na kontrakcie.

Pozew przeciwko toruńskiemu szpitalowi dotyczy dodatku covidowego przysługującego lekarzowi zatrudnionemu na oddziale chirurgii dziecięcej za listopad 2020 r., czyli pierwszy miesiąc funkcjonowania dodatków wypłacanych na polecenie ministra zdrowia szpitalom przez Narodowy Fundusz Zdrowia. Poniżej dalsza część artykułu

Chociaż lekarz spełniał kryteria – leczył pacjentów zakażonych koronawirusem, co potwierdza pozytywny wynik testu – dyrekcja szpitala nie zgłosiła go do wojewódzkiego oddziału Funduszu jako osoby uprawnionej do otrzymania dodatku.

„Na skutek ww. zaniechania pozwanego powód poniósł szkodę majątkową w wysokości 15 tys. zł" – napisał w pozwie reprezentujący lekarza mec. Kajetan Komar-Komarowski, radca prawny przy Zespole Kryzysowym Ogólnopolskiego Związku Zawodowego Lekarzy (OZZL).

To nie pierwszy pozew o nieprzyznane dodatki covidowe za pracę z zakażonymi, ale pierwszy dotyczący lekarza zatrudnionego na podstawie umowy cywilnoprawnej. Choć nieprawidłowości związane z dodatkami covidowymi zgłosiło do OZZL kilkuset lekarzy, zaledwie kilku, ze Śląska, zdecydowało się wystąpić z pozwem. Choć brak dodatków dotyczy kilku miesięcy, lekarze występują na razie o wypłatę dodatku za miesiąc, by nie narażać się na ewentualne koszty sądowe, jeśli sąd nie podzieli ich argumentacji.

– Pierwszy pozew lekarza kontraktowego wytoczony szpitalowi przy wsparciu Zespołu Kryzysowego OZZL ma udowodnić, że dyrekcja szpitala przez swoje zaniechanie naraziła lekarza na szkodę. Chcemy udowodnić przed sądem, że dyrekcja była zobowiązana zgłosić tego lekarza do NFZ. Nie wpisała lekarza na listę pomimo wezwań z jego strony i spełnienia wszystkich przesłanek, by dostać tzw. dodatek covidowy. Jeżeli w tym procesie zostanie zasądzona kwota przewidziana pozwem, będzie to określenie pewnej zasady prawnej polegającej na tym, że dyrekcje szpitali, które zaniechały swoich obowiązków, będą ponosiły finansowe konsekwencje swojego zaniechania – mówi mec. Kajetan Komar-Komarowski. I zaznacza, że pozew został przygotowany w konsultacji z pozostałymi prawnikami Zespołu Kryzysowego OZZL.

Jego zdaniem do sądów może wpłynąć nawet kilkanaście tysięcy powództw medyków, którzy nie otrzymali należnych dodatków covidowych lub otrzymali tylko część należnej im sumy. Obecnie Zespół Kryzysowy OZZL przygotowuje kolejne kilkadziesiąt pozwów, a ich liczba może dojść nawet do kilkuset.