Koronawirus: lekarze pracujący za granicą bez zwolnienia z kwarantanny

– Nie rozumiemy, dlaczego w uzasadnieniu do rozporządzenia prawodawca nie tłumaczy powodów wyłączenia właśnie tej grupy pracowników. Mogłoby to być podyktowane wyłącznie tym, że dane z trzech państw ościennych – Czech, Niemiec i Słowacji – wskazują na wyższy stopień zainfekowania personelu tamtejszych zakładów opieki zdrowotnej w stosunku do warunków polskich. Ale to zapewne nieprawda – zauważa dr Andrzej Cisło z Naczelnej Rady Lekarskiej.