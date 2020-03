Koronawirus - w projekcie specustawy zabrakło dentystów

Przedsiębiorcom nie podoba się także, że premier będzie mógł wydawać im polecenia, o czym mowa w art. 19 specustawy. „Wydaje się, że to zabieg zbyt daleko idący. W ustawie przewidziano zasady organizowania oraz nakładania na przedsiębiorców zadań na rzecz obronności. Nie ma więc potrzeby by Prezes Rady Ministrów dysponował dodatkowym uprawnieniem do wydawania przedsiębiorcom wiążących poleceń w sytuacjach zagrożenia. W przypadku pozostawienia tej kompetencji premiera, postulujemy by w zakresie poleceń stosowane były reguły kodeksu postępowania administracyjnego" – piszą.