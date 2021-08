11 września lekarze i pielęgniarki wyjdą na ulice

- Domagamy się spotkania z premierem opartego o konkrety, a nie o ustawę, która wywołała tylko gniew, ponieważ cementuje bardzo złą sytuację kadrową. To ostatni czas na to, by poprawić złą sytuację w ochronie zdrowia – tłumaczyła Krystyna Ptok podczas konferencji w Naczelnej Izbie Lekarskiej.



Komitet, w skład którego weszły związki i samorządy lekarzy, pielęgniarek i położnych, fizjoterapeutów czy diagnostów laboratoryjnych, przedstawił też listę postulatów.



Po pierwsze, domagają się znacznie szybszego niż planowany wzrostu nakładów na ochronę zdrowia, i to w wysokości 8, a nie 7 proc. PKB. Tłumaczą, że Polska powinna pod tym względem dorównać krajom sąsiednim, a średnia OECD wynosi 8,8 proc. PKB. Po drugie, zależy im na wzroście wynagrodzeń personelu ochrony zdrowia do poziomów średnich w krajach OECD i UE względem średniej krajowej. Chodzi o zahamowanie ich emigracji zewnętrznej, czyli zagranicznej, i wewnętrznej, do prywatnej ochrony zdrowia. Chcą też zwiększenia liczby świadczeń gwarantowanych dla pacjentów oraz o poprawę dostępności do świadczeń. Chcą też poprawy jakości świadczeń w postaci opieki lekarskiej, pielęgniarskiej, fizjoterapeutycznej, rehabilitacyjnej i farmaceutyczne, a także dostępu do nowoczesnych form diagnostyki laboratoryjnej i obrazowej. Piąty postulat dotyczy zwiększenia liczby pracowników systemu ochrony zdrowia do poziomów średnich w krajach OECD i UE.