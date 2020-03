Nowe rozdanie wyborcze w Platformie i powrót Tuska?

– Kampania naszej kandydatki nie porywała przed epidemią, a teraz jest źle. Jeśli wybory zostaną przełożone, to Platforma będzie potrzebować nowego kandydata na prezydenta, bo z Małgosią daleko nie zajedziemy – mówi jeden z prominentnych posłów PO, który prosi, żeby nie podawać jego nazwiska, bo „nastroje w partii są już wystarczająco fatalne". Tajemnicą poliszynela jest, że w PO sytuacja wyborcza od dawna nie wygląda dobrze.

Z badań przeprowadzonych w połowie lutego przez Social Changes na zlecenie portalu wPolityce.pl Andrzej Duda cieszył się 40-proc. poparciem, o 6 pkt proc. mniejszym w porównaniu z poprzednim sondażem. W jednym z wewnętrznych sondaży PiS, do którego dotarła Wirtualna Polska, kandydat PiS miał nawet przegrać w II turze z kandydatką PO. Prezydenta obciążył podpis pod ustawą o prawie 2 mld zł na media państwowe zamiast na onkologię. Nie pomogło też sejmowe wulgarne zachowanie posłanki PiS Joanny Lichockiej. Jednak epidemia koronawirusa zresetowała kampanię.

– Będą nowe wybory, będzie nowy kandydat. Partia może postawić na Trzaskowskiego, Arłukowicza lub zrobimy prawybory. Jest jeszcze Tusk, wokół którego PO mogłaby się zjednoczyć – mówi działacz PO. A Grzegorz Schetyna wprost powiedział w RMF: – Jeżeli wybory będą przesunięte, to wszystko otworzy się na nowo.

Socjolog prof. Henryk Domański uważa, że wariant powrotu Tuska w nowych okolicznościach jest prawdopodobny: – Doszło do sytuacji uzasadniającej wymianę kandydata. Pani Kidawa-Błońska nie sprawdziła się i jeśli wybory odbędą się w innym terminie niż 10 maja, to szanse na realizację strategii z Tuskiem rosną. Społeczeństwo ma dosyć obciążeń związanych z koronawirusem, co przełoży się na niezadowolenie polityczne wobec rządu. Będzie musiał pojawić się ktoś, kto zredukuje poczucie zagrożenia, wskazując winnego. Tym kimś będzie Tusk.