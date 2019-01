Musk już latem zabierze w kosmos astronautów NASA?

Podczas startu w lutym na pokładzie Crew Dragon nie będzie ludzi. Testy statku kosmicznego wyprodukowanego przez SpaceX są elementem programu NASA.

Space X umieścił nagranie, na którym widać jak statek nazywany również Dragon 2 jest umieszczony na szczycie rakiety stojącej na płycie startowej na Florydzie. Nagranie wykonano w czasie statystycznych testów rakiety.

Static fire test complete—targeting February launch from historic Launch Complex 39A for Crew Dragon’s first demonstration flight! pic.twitter.com/sJF24U3UOM